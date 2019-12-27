النقل توضح لـواع تفاصيل هبوط الطائرة العراقية في مطار روسي

2019/12/27 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة النقل، اليوم الجمعة تفاصيل هبوط طائرة عراقية اضطرارياً في مطار روستوف على الدون جنوب روسيا.

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