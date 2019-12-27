السلطات التركية تعلن القبض على مسؤول داعش في الأنبار و15 آخرين

2019/12/27 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أوقفت السلطات التركية، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، 16 شخصا في عمليتين أمنيتين ضد تنظيم داعش الإرهابي، تبين أن بينهم أشخاص تبوأوا مناصب مختلفة في التنظيم.

وذكرت وكالة "الاناضول"، التركية شبه الرسمة أن فرق مكافحة الإرهاب التركية في ولاية بالكسير غربي البلاد، نفذت بوقت مبكر الجمعة، عمليات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة في إطار مكافحة "داعش".

وأضافت أن العمليات أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، وتبين أن أحدهم كان مسؤول التنظيم في محافظة الأنبار العراقية، وشخصين مسؤولان عن الشؤون العسكرية وآخر مسؤول عن العمليات اللوجستية، وخبير في المتفجرات، والبقية من المقاتلين.

وكان مكتب المدعي العام التركي بالولاية أصدر مذكرة توقيف بحق 11 مواطن عراقي مشتبه بانتمائهم لداعش، وتبوئهم مناصب في التنظيم.

وفي ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، 6 مشتبهين بصلتهم بتنظيم "داعش".

بغداد اليوم- متابعة

انطلقت المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، في بحر عمان والمحيط الهندي، وتستمر لأربعة أيام.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم المناورات العميد غلام رضا طحاني:" أحد أهم إ

بغداد اليوم-متابعة

نفت قناة تلفزيونية كندية وجود أي دوافع سياسية وراء حذف مشهد من فيلم "هوم ألون 2"، أو من الجزء الثاني من فيلم "وحيدا في المنزل"، يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما كان رجل أعمال شهير.

وأكدت القناة

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس 2020.

وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5%، فيما حصل خصمه

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