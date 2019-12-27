2019/12/27 | 13:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اعلن “صالح محمد العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رفض اسماء ثلاثة مرشحين كان قد طرحهم امس على انهم يلقون رضا ساحات الاحتجاج.ونشر صالح محمد العراقي موقفا جديدا صباح اليوم الجمعة جاء فيه، “بما انه لم يصلني من المتظاهرين الجواب على المنشور الاخير، فاني سأعتبره رفضا منهم لمرشحيهم”....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يغير موقفه من المرشحين الثلاثة ويوجه “سائرون” الى المعارضة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يغير موقفه من المرشحين الثلاثة ويوجه “سائرون” الى المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).