الحميداوي: عدم حديث المرجعية اليوم عن السياسة دليل واضح على عدم رضاها عن الكتل

2019/12/27 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن كتلة الحكمة، علي الحميداوي، ان اعلان المرجعية العليا بعدم الحديث في الامور السياسية لهذا اليوم الجمعة "هي خطبة بعينها، وهو دليل واضح لعدم رضاها عن الكتل التي من شانها تسمية رئيس الوزراء".

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