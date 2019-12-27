النقل تكشف تفاصيل الهبوط الإضطراري للطائرة العراقية في مطار روسي

2019/12/27 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة النقل، تفاصيل الهبوط الإضطراري الذي نفذته طائرة ركاب مدنية عراقية، اليوم الجمعة، في مدينة روستوف جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك..يتبع

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