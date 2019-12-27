مصدر امني لـ

2019/12/27 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

افاد مصدر امني، بانطلاق حملة تفتيش واسعة للمدارس في ناحية ابو صيدا بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم الجمعة، ان "مفارز مكافحة

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