نزوح 235 ألف شخص جراء التصعيد العسكري في ادلب بسوريا

2019/12/27 | 13:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، تزامناً مع تكثيف قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة.وأورد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن هؤلاء نزحوا في الفترة […]

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