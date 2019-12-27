ماذا قالت المرجعية في خطبة هذا اليوم؟

2019/12/27 | 13:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتعدت “خطبة المرجعية”، والتي القاها ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي، عن التطرق للأمور السياسية، وفق ما ذكر مصدر مقرب من المرجعية يوم أمس، فيما تحدثت عن أهل الحكمة، وضرورة الاستماع […]

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