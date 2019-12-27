تركيا تدخل عشرات الإرهابيين مع عوائلهم لإسكانهم برأس العين

2019/12/27 | 13:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسل وكالة “سانا” السورية، “أن القوات التركية أدخلت دفعة جديدة من الإرهابيين وأسرهم إلى مدينة رأس العين المحتلة لإسكانهم في منازل أهالي المدينة الأصليين الذين كانت طردتهم منذ بدء […]

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