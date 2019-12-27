كريم النوري: عدم وجود خطبة سياسية للمرجعية ابلغ “خطبة سياسية”ّ!

2019/12/27 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد السياسي كريم النوري ،اليوم الجمعة، ان عدم وجود خطبة سياسية للمرجعية ابلغ “خطبة سياسية”ّ.وقال النوري في منشور على “فيسبوك”، إن “عدم وجود خطبة سياسية في خطبة الجمعة ابلغ خطبة سياسية لو كانوا يفقهون”.هذا وأفاد مصدر مسؤول، في مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، في النجف، الخميس، بأن خطبة يوم غد […]

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