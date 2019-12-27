السّيستاني ينأى بنفسه عن التّدخل بالقضايا السياسيّة.. وتحشيداتٌ لـ «مليونيةٍ غاضبة»

2019/12/27 | 13:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أعلن موقع المرجع الديني الشيعي الأعلى في #العراق علي السيستاني، أنه «لن تكون للمرجعية الدينية، اليوم الجمعة، خطبة تتناول الشأن السياسي».ويُعدّ هذا الموقف من جانب […]

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