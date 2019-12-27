طائرة عراقية تهبط اضطراريا في روسيا

2019/12/27 | 13:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام روسية، اليوم الجمعة، بهبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا، مشيرة الى أن الطائرة كانت متوجهة الى بيلاروسيا....

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