الحكم بالحبس خمس سنوات على مسؤول بمديرية ماء ذي قار بتهمة الاختلاس

2019/12/27 | 13:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، باصدار حكم بالحبس خمس سنوات على مسؤول بمديرية ماء محافظة ذي قار في قضاء قلعة سكر بتهمة اختلاس أموال الجباية.وقال المصدر ، إن “محكمة الجنايات […]

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