2019/12/27 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر أمني، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، بالإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).