الإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي


الإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي
2019/12/27 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر أمني، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، بالإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links