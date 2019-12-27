حشد الانبار: عناصر “داعش” تستجدي رعاة الاغنام للبقاء على قيد الحياة

2019/12/27 | 13:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي ،الجمعة، ان عناصر تنظيم داعش الاجرامي المحاصرين في المناطق الصحراوية من المحافظة يستجدون رعاة الاغنام لبقائهم على قيد الحياة.وقال العبيدي لـ/ المعلومة/، […]

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