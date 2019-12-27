استقالة بوتفليقة، عزل البشير، وفاة السبسي، مقتل البغدادي... أبرز الأحداث العربية في 2019 بالصور

2019/12/27 | 13:57 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد العام 2019 الكثير من الأحداث البارزة في العالم العربي، فقد غاب أو غُيّب ستة حكام عن السلطة بينهم الرؤساء عبد العزيز بوتفليقة (الجزائر) الذي استقال وعمر البشير (السودان) الذي عُزل والباجي قايد السبسي (تونس) الذي غيبه الموت.



واندلعت احتجاجات في عدة دول آخرها العراق، فيما قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي.





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