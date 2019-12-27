المتظاهرون: كتل الفساد والمحاصصة تريد إعادة انتاج نفسها والبرلمان أمام فرصة أخيرة

2019/12/27 | 14:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر "شباب انتفاضة تشرين"، اليوم الجمعة، من ان كتل "الفساد والمحاصصة" تريد ان إعادة إنتاج نفسها من خلال تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة المؤقتة، مهددين بأن الفرصة الأخيرة له شارفت على الانتهاء.

وقال المتظاهرون في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الامر اضحى جازماً، كتل الفساد والمحاصصة تريد ان تبقى وتعيد انتاج نفسها، وهي استخدمت كل ما تملك من وسائل الضغط ليكون المكلف برئاسة الوزراء ضمن حدود المحاصصة الطائفية المقيتة".

وأضافوا "نعم الكتل تريد مرشحاً تابعاً لها، اولى مهامه الالتفاف على مطالب الانتفاضة، وفضها، وبالتالي استمرار النهب والفساد والبيروقراطية والمحاصصة".

وتابعوا "نحيي موقف رئيس الجمهورية وندعمه في استخدام صلاحياته بتنفيذ المادة ٨١ الدستورية وتكليف شخص من خارج دائرة الفساد وكتله السياسية".

ودعا المتظاهرون "في ذات الوقت شبابنا المنتفض، ومن يساندهم من ابناء شعبنا المناضل الى البقاء في ساحات الاحتجاج وتصعيد المواقف الاحتجاجية سلمياً".

وأكدوا ان "الفرصة الاخيرة لمجلس النواب شارفت على الانتهاء وعليهم استثمار الوقت وتنفيذ مطالب المنتفضين"، موضحين ان "خطوتنا التالية مجلس النواب".

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