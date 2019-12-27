2019/12/27 | 14:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الجمعة، المرشحين لرئاسة الوزراء من قبل تحالف البناء بأنهم مرشحين بالنيابة عن الفاسدين.

وقال في تغريدة على "تويتر"، ان "السيد مقتدى الصدر (نيابة) عن (الشعب) يرشّح الكاظمي والعگيلي والشيخ علي، في مقابل من رشّحه شيعة البناء (نيابة) عن (الفاسدين)، السوداني والسهيل والعيداني".

واضاف "الشيعة يلطمون، الكُرد يَرقُبون، السُنّة يقتربون، والمراجع في السياسة لا يتدخلون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: (شيعة) تحالف البناء قدموا مرشيحهم لرئاسة الوزراء نيابة عن الفاسدين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: (شيعة) تحالف البناء قدموا مرشيحهم لرئاسة الوزراء نيابة عن الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).