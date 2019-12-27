تعرف على نتيجة استفتاء شعبي اجرته (الغد برس) لتسمية رئيس الوزراء

2019/12/27 | 14:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

تغلب رئيس حزب الشعب، فائق الشيخ علي، على القاضي رحيم العكيلي، في استفتاء شعبي اجرته وكالة "الغد برس" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وحصل الشيخ علي على نسبة ‎%‎76 من مجموع الأصوات التي تجاوزت الـ12 الف صوت، فيما حصل القاضي رحيم العكيلي على نسبة ‎%‎24 من المجموع الكلي، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على انطلاق الاستفتاء.

وكانت نسبة الاصوات التي أحرزها الشيخ علي أكثر من 9 الاف صوت، فيما أحرز العكيلي نحو 3 الاف صوت.

وأطلقت "الغد برس"، يوم أمس، استفتاءً شعبيا، عقب طرح صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ثلاثة اسماء من الممكن ان تتولى رئاسة الوزراء للمرحلة الانتقالية، وبعد متابعة لأغلب الإراء انحصرت بين اسمين وهما القاضي رحيم العكيلي والنائب فائق الشيخ علي.

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