باكستان تعتقل 5 ارهابيين من تنظيم القاعدة

2019/12/27 | 14:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب في باكستان، محمد عمران، اليوم الجمعة، أن خمسة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي اعتقلوا خلال مداهمة خلال الليل في شرق باكستان.

وقال عمران انه تم تنفيذ الغارة في مقاطعة البنجاب بالتعاون مع وكالة الاستخبارات العليا.

واضاف ان المشتبه بهم الذين اعتقلوا مساء الخميس ينتمون إلى فرع تنظيم القاعدة الناشط في المنطقة والمعروف باسم تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، مضيفا أن الرجال يديرون خلية إعلامية لشبكة الإرهاب وينسقون عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأشار الى ان أحد المعتقلين كان خبيرا في الوثائق المزورة، بينما تخصص آخر في الوسائط الرقمية والمنشورات، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتابع عمران قائلا إنه تم ضبط معدات إلكترونية وأسلحة وسترات متفجرة، مضيفا أن المشتبه بهم، الذين كانوا مقيمين في البداية بمدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، ولكنهم انتقلوا مؤخرا إلى غوجرانوالا، كانوا متورطين في جمع أموال لتنظيم القاعدة.

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