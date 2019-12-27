واحد وثمانون ناجياً في سقوط طائرة ركاب مدنية

2019/12/27 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الماتي (كازاخستان)- وكالات -(أ ف ب) – تحطمت طائرة ركاب على متنها مئة شخص بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ألماتي الجمعة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بحسب ما أكدت هيئة الطوارئ الكازاخستانية.وقالت مصادر لاحقا ان القتلى اربعة عشر ، وان الناجين واحد وثمانون وأعلن المسؤولون ووسائل إعلام رسمية في […]

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