2019/12/27 | 14:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الادباء والكتاب في البصرة يستذكر محطات من حياة السياب في ذكرى وفاته الـ 55 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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