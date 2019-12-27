استعراض لأهم أحداث العام: 2019 في أشكال بيانية

2019/12/27 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دونا بارن وديفيانشي وادوا مع اقتراب هذا العقد من نهايته، شهد العالم تقدما على العديد من الجبهات.فقد باتت أشد البلدان فقرا تتمتع بقدرة أكبر على الحصول على خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي (أي المراحيض)، وتراجعت معدلات الفقر ووفيات الأطفال.وقد انتشرت مبتكرات التكنولوجيا على نطاق واسع حتى أصبح عدد الهواتف المحمولة الآن أكبر من […]

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