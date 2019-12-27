2019/12/27 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير حداد، الجمعة، انه في حال لم يسحب رئيس الجمهورية برهم صالح رسالته الموجهة لمجلس النواب خلال اسبوع فانها ستعتبر استقالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو برئاسة البرلمان :في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته الموجهة لمجلس النواب خلال اسبوع فانها ستعتبر استقالة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو برئاسة البرلمان :في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته الموجهة لمجلس النواب خلال اسبوع فانها ستعتبر استقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).