خطبة اليوم : تخلو من التطرق لـ السياسة وتقتصر على ذكر

2019/12/27 | 14:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ابتعدت "خطبة المرجعية"، التي القاها ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي، اليوم ، عن التطرق للأمور السياسية، وفق ما ذكر مصدر مقرب من المرجعية يوم أمس، فيما تحدثت عن أهل الحكمة، وضرورة الاستماع إليهم.

وقال الصافي في خطبة الجمعة، من كربلاء، "قد أتصور أنني احطت بكل شيء، فأبدأ بالتصرف وفق ...

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