2019/12/27 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب الكوفة يدعو لترشيح رئيس وزراء يقبله الشعب وعدم 'تلميع الوجوه منتهية الصلاحية') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب الكوفة يدعو لترشيح رئيس وزراء يقبله الشعب وعدم 'تلميع الوجوه منتهية الصلاحية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).