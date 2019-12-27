2019/12/27 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعيين اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائداً للفرقة الخاصة

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، باعتماد خارطة طريق جديدة لدرء مخاطر تنظيم داعش في قاطع المخيسة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية المشتركة الم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، عن انطلاق حملة واسعة لتمشيط مدارس ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة، بعد النزاعات العشائرية التي شهدتها الناحية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقو

بغداد اليوم- متابعة

أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، أن الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية، مبيناً أن العدو ليس له القدرة على تهديد الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة الانباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعيين اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائداً للفرقة الخاصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعيين اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائداً للفرقة الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).