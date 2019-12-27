الاعلامي احمد البشير يقصف صالح العراقي

2019/12/27 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الاعلامي احمد البشير ،اليوم الجمعة، رسالة الى صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ووجه البشير حديثه الى صالح العراقي قائلاً له ان السكوت علامة الرضا […]

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