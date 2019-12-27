2019/12/27 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت طائرة مدنية عراقية اضطراريا الجمعة في مدينة روستوف جنوبي روسيا، بسبب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية قد أقلعت من بغداد في طريقها إلى منسك في بيلاروسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤول في مطار روستوف قوله إن الطائرة هبطت اضطراريا في الساعة 11.15 بتوقيت موسكو "لأسباب فنية".

وأضاف المسؤول أن عملية الهبوط "تمت بنجاح من دون وقوع إصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).