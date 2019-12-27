مدونة.. جمال حسين علي

2019/12/27 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جمال حسين علي مرشحي لرئاسة الوزراء شخص نتوسل بيه يصير وما يقبل بقى في الساحات من 1 أكتوبر لغاية اللحظة برد بالخيم وطحنت معدته القيمة وما غسل هدومه شهر متعلّم وعصامي وما يفكر بمنصب شخص يحمل روح صفاء وطيبة ثائر وشجاعة الدكتورة ريم وتواضع شيخ الثوار كل الأسماء المطروحة ما تعادل عندي بزونة التحرير

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