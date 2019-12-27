القوات المسلحة تنفي انتشار قوات أميركية في قضائي مخمور وخانقين

2019/12/27 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت القوات المسلحة على الانباء التي تحدثت عن قيام القوات الأميركية بجولات استطلاعية في قضائي مخمور وخانقين في نينوى وديالى.

حيث نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف،انتشار القوات الأميركية في قضاء مخمور بمحافظة نينوى وقضاء خانقين بمحافظة ديالى، مبينا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وتفتقد للمصداقية والدقة.

وأضاف أن الجيش العراقي ينتشر في هذين القضائين، لافتا الى أن القوات العراقية تستعين بقوات التحالف الدولي لتقديم الدعم الجوي فقط.

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