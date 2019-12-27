2019/12/27 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان بارزاني: الاتحاد الوطني له دور فاعل ومكانة مؤثرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 14:31.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: الاتحاد الوطني له دور فاعل ومكانة مؤثرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: الاتحاد الوطني له دور فاعل ومكانة مؤثرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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