“بالصور”.. تظاهرات الديوانية تتجدد بطابع شبابي خالص

2019/12/27 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق تجددت التظاهرات في مدينة الديوانية، اليوم الجمعة، حيث يواصل المتظاهرون نشاطهم لتحقيق المطالب وابرزها ترشيح رئيس وزراء مستقل وغير متحزب.ورصدت “يس عراق” عدداً من الصور في المحافظة، تظهر النشاطات الشبابية.

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