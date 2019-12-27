الامن العراقي يداهم المناطق الصحراوية بحثا عن مطلوبين

2019/12/27 | 14:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي الجمعة، بان القوات الامنية داهمت المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الرزازة بحث...

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