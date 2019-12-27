السلطات الإسبانية تعيد مسافراً عراقياً إلى مطار بغداد

2019/12/27 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعادت السلطات الإسبانية، الخميس (27 كانون الأول 2019) مسافراً عراقياً إلى مطار بغداد، بحوزته إقامة مزورة.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ مطار بغداد الدولي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السلطات الإسبانية أعادت مسافرا عراقيا على متن الخطوط الجوية المصرية لدى وصوله إلى إسبانيا، بحوزته إقامة مزورة مع العرض تمت مغادرته العراق بجواز سفر عراقي" .

وأشارت الى "إحالته الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ بالتعاون مع مكتب جوازات المطار".

بغداد اليوم- ديالى

التهم حريق، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، أجزاءً من إحدى المدارس في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فيما أعلن مركز الدفاع المدني عن اخمادة بوقت قياسي.

وقال بيان لمديرية الدفاع المدني في ديالى تلقته (بغداد اليوم)، إن "المنتسبي

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر أمني، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، بالإفراج عن 9 متظاهرين شاركوا بقطع طريق حلة- ديوانية بأمر قضائي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القضاء اخلي سبيل 9 المتظاهرين تم اعتقالهم الاحد الماضي في محافظة بابل اثناء ق

بغداد اليوم- متابعة

أوضحت وزارة النقل، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، تفاصيل هبوط طائرة عراقية اضطرارياً في مطار روستوف على الدون جنوب روسيا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة النقل سالم السوداني، إن "سبب هبوط الطا

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