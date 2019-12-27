بعد انتهاء مؤتمره الرابع.. رئيس الاقليم: هذا ما يمكن للاتحاد الوطني فعله

2019/12/27 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان الاتحاد الاوطني وبنجاح مؤتمره الرابع، باستطاعته ان يمارس دوراً أفضل في تحقيق الحقوق الدستورية للاقليم في العراق.وذكر بارزاني في بيان، "بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بنجاح، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع أعضاء المجلس الأعلى للسياسة ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني والمجلس العام لقيادة الاتحاد وكل كوادر الاتحاد وأعضائه ومؤيديه، راجياً لهم التوفيق".واضاف، "الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتمتع بحضور ومكانة مؤثرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق، يستطيع بفضل نجاح مؤتمره أن يمارس دوراً أفضل في تحقيق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان في العراق ويقدم خدمات أكبر لإقليم كوردستان ولحماية مكتسباته وتوحيد الصف والتلاحم بين الأطراف الكوردستانية".

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