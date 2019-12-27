بالصورة.. ساحة التحرير الآن

2019/12/27 | 14:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يتواصل المحتجون التواجد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مع قرب دخول التظاهرات الشعبية في العراق في شهرها الرابع.

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