هوشيار عبدالله: رئيس الجمهورية لم يقدم استقالته وكان يجب أن يرشح شخصية مستقلة

2019/12/27 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد النائب هوشيار عبدالله ان الرئيس برهم صالح لم يقدم استقالته الى مجلس النواب، بل قدم مطالعة ابدى فيها استعداده للاستقالة، مبيناً أنه كان الأجدر به ان يرشح شخصية مستقلة بدلاً من اهدار الوقت على مخاطبات للسؤال عن الكتلة الأكبر .وقال عبدالله اليوم :” ان الذي اقدم عليه السيد برهم صالح هو […]

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