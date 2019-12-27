2019/12/27 | 15:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف هذه الحلقة من منتدى الصحافة نائب رئيس تحرير إذاعة مونت كارلو الدولية وليد عباس والصحفيين رأفت الغانم، زين العابدين حمدة الشريف وسليم الصالحي للحديث معهم عن حصيلة هذا العام لناحية أعمال العنف المرتكبة ضد الإعلاميين عامةً وعلى وجه الخصوص في الأقطار العربية.



ففيما انخفضت أعداد القتلى في صفوف الإعلاميين مقارنةً بالأعوام السابقة، إرتفع عدد المعتقلين منهم وظل عدد المختطفين ثابتاً تضاف إليها سلسلة من القرارات لمزيد التضييق على الحريات الإعلامية.

Mais

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حال الإعلاميين في 2019: تراجع القتل وتزايد الاعتقال وتفاقم التعسف) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حال الإعلاميين في 2019: تراجع القتل وتزايد الاعتقال وتفاقم التعسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).