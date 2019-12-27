الموصل: ماذا حل بعائلات تنظيم الدولة الإسلامية؟

2019/12/27 | 15:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تراجع تنظيم الدولة الإسلامية عن مناطق سيطرته باتت عدة عائلات، إنتمى أفرادها للتنظيم، منبوذة من المجتمع والدولة العراقية، ليس باستطاعتهم إستخراج أوراق ثبوتية ولا حتى العثور على مأوى لائق.

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