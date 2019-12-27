مدونة.. فلاح المشعل

2019/12/27 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق كان على رئيس الجمهورية برهم مطالبة الكتلتين باسماء النواب وتكليف الكتلة الأكثر عددا كما يشير الدستور، أما الموقف السياسي برفض أو قبول مرشح الكتلة الأكبر فهذا خارج سياق الدستور وهنا أخطأ السيد برهم صالح دستوريا،أما ترك الأمور ومغادرة بغداد الى السليمانية فهو خلق أزمة اضافية

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