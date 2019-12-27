صحيفة قطرية: دورتموند يريد ميمي

2019/12/27 | 15:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت صحيفة قطرية، اليوم الجمعة، عن رغبة احدى الاندية الألمانية الكبرى بالتعاقد مع مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي ميمي.

وذكرت صحيفة العربي القطري ان "بروسيا دورتموند يرغب بضم اللاعب العراقي مهند علي الى صفوفه من نادي الدحيل القطري".

وبينت ان "ادارة دورتموند فاتحت الدحيل القطري بشكل رسمي بغية الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الشتوية".

ويذكر ان نادي الدحيل القطري تعاقد مع النجم الكرواتي ماندزوكيتش من نادي يوفنتوس الايطالي، ما يجعل مشاركة ميمي صعبة.

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