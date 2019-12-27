بعد تصريحات عواد .. صادقون النيابية تعرب عن اسفها لما صدر تجاه رئيس الجمهورية

2019/12/27 | 15:02 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاعربت كتلة صادقون النيابية، المنضوية بتحالف الفتح، اليوم الجمعة، عن اسفها لما صدر من تصريحات للنائب عنها عدي عواد تجاه رئيس الجمهورية برهم صالح.وذكر...

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