2019/12/27 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان متى يكون الانسان للانسان انسانا عطوفا ودودا ينبذ العنف والعنصرية والقتل والاستغلال والاضطهاد والاحقاد ويسعى دائما لاثبات انه ارقى الكائنات بانسانيته الجميلة وسلوكه المشرف البناء والساعي دائما لاجمل التقارب والتعاضد والتعاون وتوطيد الوشائج الانسانية بين الجميع لما فيه خير الجميع, سؤال يطرح نفسه وكواحد من بني البشر الذي يعتز بجمالية وشهامة انسانيته المحبة بالذات للاطفال في كل مكان, اعتقد ان الفكر ا......

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