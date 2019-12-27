أيمن عبد الخالق - صناعة الجهل-3

2019/12/27 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أيمن_عبد_الخالق ((أكبر مشكلة هي ألا تشعر بوجود المشكلة، وأعلى درجات العبودية هو أن تشعر بالحرية وأنت مقيد بالأغلال))ذكرت في المقالة السابقة مظاهر الالهاء التي اعتمدتها الأنظمة السياسية والرأسمالية للهيمنة على الشعوب ونهب ثرواتها....واليوم أريد أن أتكلم عن مظاهر التضليل التى تعتمدها هذه الآنظمة في تجهيلها للشعوب .وقد اتخذت هذ المظاهر صور متعددة في التضليل الإعلامي وتسطيح التعليم والثقافة.أما التضليل ا......

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