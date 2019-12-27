2019/12/27 | 15:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، على رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح والتي لوح فيها بالاستقالة ردا على اصرار الكتل السياسية بتمرير مرشح ل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: اذا لم يسحب صالح رسالته فستعتبر رسمية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: اذا لم يسحب صالح رسالته فستعتبر رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).