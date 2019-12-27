مدونة.. ايمان لحرش

2019/12/27 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق رسالة برهم صالح للبرلمان التي يعرب فيها عن استعداده لتقديم استقالته هي ورقة ضغط سياسية من طرفه، بالإضافة لدعم الحراك له في الأيام الماضية..المشكلة أن الكتل السياسية وبخاصة الموالية لإيران، لم تستوعب الواقع بعد ولا تزال تزايد وتكابر في انفصال تام عن المزاج العام.

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