هبوط اضطراري لطائرة “ركاب عراقية” في مطار روسي

2019/12/27 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية اضطراريا في مطار روستوف على الدون جنوب روسيا.وقال ناطق باسم مطار روستوف اليوم الجمعة إن: “طائرة تابعة لشركة ايراك ايرويز كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مينسك هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون”، مشيرا إلى أن الهبوط “لأسباب تقنية” .إشترك في قناتنا على […]

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