2019/12/27 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أضاف رجل الأعمال الأغنى في قارة آسيا موكيش أمباني حوالي 17 مليار دولار إلى ثروته في 23 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي محققا الرقم الأعلى في آسيا.

وبلغ صافي ثروة أمباني حوالي 61 مليار دولار -وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات- في حين ارتفع صافي ثروة جاك ما مؤسس مجموعة "علي بابا" إلى 11.3 مليارا، وخسر مؤسس شركة أمازون الأميركية جيف بيزوس 13.2 مليارا.

وأوضح الكاتب أن الارتفاع الكبير بثروة أمباني يستند إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة ريليانس إندستريز المحدودة بنسبة 38%، في وقت أنفق قرابة خمسين مليار دولار على شركة اتصالات لاسلكية أصبحت الأولى بالهند خلال ثلاثة أعوام، في الطريق لبناء شركة عملاقة للتجارة الإلكترونية المحلية تنافس عمالقة المجال على غرار أمازون.

وتعهد أمباني البالغ 62 عامًا بخفض صافي ديون المجموعة إلى الصفر بحلول عام 2021، وتشمل مخططاته بيع حصص من أسهم النفط والكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إلى شركة النفط السعودية أرامكو، وإدراج قوائم وحدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتجزئة في غضون خمس سنوات، بالإضافة إلى بيع أصول الأبراج وعقد شراكات إستراتيجية للمنصة الرقمية المرتبطة بشركة الهاتف التابعة لمجموعة "جي أي أو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنى رجل في الهند يضيف لثروته 17 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنى رجل في الهند يضيف لثروته 17 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).