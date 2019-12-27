المالية النيابية: العجز في الموازنة العامة أخر وصولها للبرلمان

2019/12/27 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن الموازنة العامة للعام المقبل ما زالت لدى الحكومة ولم ترسلها الى البرلمان بسبب العجز المالي.

وقال الجبوري في تصريح، إن العجز المالي في الموازنة بلغ خمسة وعشرين ترليون دينار، مبينا أن الحكومة لا يمكن أن ترسل الموازنة من دون تغطية هذا العجز.

وأضاف أن البرلمان والشعب يمارسان الضغط على الحكومة لإيجاد حل في تغطية العجز المالي وارسال الموازنة بأسرع وقت للتصويت عليها.

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